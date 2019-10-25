حمدان بن راشد: ريادة إماراتية اقتصادية ومالية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن اختيار البنك الدولي دولة الإمارات لاستضافة لقاء مجموعة العمل الفنية للشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط يشكل شهادة جديدة تؤكد ريادة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي وجاهزيتها وريادتها ومن كل الجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية، لتكون حاضنة لهذا اللقاء المهم، ومناقشة آليات تطوير البيئة الاستثمارية في دول الشرق الأوسط.

وقال سموه إن اختيار الإمارات جاء ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات الاتحادية المحلية في الدولة، ومن خلال عضويتها ضمن الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على تنظيم فعالية البنك الدولي بشكل ناجح، وإبراز قصص تفوق دولة الإمارات وريادتها في كل الميادين، محافظة بذلك على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة تستقطب المستثمرين من كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: لقد عملت كل أجهزتنا ومؤسساتنا الحكومية نحو هدف واحد، يتمثل في رفع مكانة الدولة وتعزيز بنية الأعمال لديها، وذلك من خلال وضع وتنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة، ورسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية السليمة، وتوطيد أطر التعاون البناء على كل الأصعدة المحلية والاتحادية والدولية، للتأكد من تنفيذ الخطط بالصورة الأمثل وتنفيذ الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال، وإبراز نتائج الأداء المتميز، الأمر الذي أثمر عن صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل عام 2018 المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي، وأيضاً في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في 5 من أصل 10 محاور.

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