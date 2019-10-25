«مبادلة» تشتري حصة بـ50 مليون دولار في «نيكست ديكيد»

المصدر: هيوستن، أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «نيكست ديكيد» ومبادلة للاستثمار «مبادلة» التوصل إلى اتفاق تشتري بموجبه «مبادلة» أسهماً بقيمة 50 مليون دولار من «نيكست ديكيد» في اكتتاب خاص، وستُصدر «نيكست ديكيد» الأسهم العادية لمبادلة بسعر 6.27 دولارات مقابل السهم الواحد، لتعزيز المحفظة الاستثمارية العالمية لمبادلة في قطاع الطاقة.وسيسهم الاستثمار، الذي ستقوم به «مبادلة»، في تعزيز رأس مال «نيكست ديكيد» خلال عملية التطوير المستمرة لمشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال الذي يعد أكبر مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الغاز المسال العالمية من حوض «بيرميان».