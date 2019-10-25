مطالب بحلول مالية بديلة لدعم سوق العقارات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

دعا الخبير المالي شايليش داش، إلى إيجاد حلول مالية بديلة لدعم سوق العقارات في الإمارات. وقال في تصريحات إنه منذ ذروته الأخيرة في منتصف 2014، كان القطاع العقاري في مرحلة تصحيحية، حيث انخفضت أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 25 % إلى 33 % في السنوات الخمس الماضية، وأثر انخفاض أسعار النفط، والإفراط في المعروض من الوحدات السكنية، وإدخال سقف الرهن العقاري بشكل كبير على الطلب على العقارات في المنطقة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، حافظ المستثمرون على موقف «الانتظار والمراقبة»، على الرغم من المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة والمطورون، حيث يعتقد المحللون والخبراء أن سوق العقارات في نهاية هذه المرحلة التصحيحية، وينبغي أن يستقر بحلول 2020-2021، وسيكون هذا الأمر بمثابة اللحظة المناسبة لجميع أصحاب العلاقة، لتعزيز أساسيات الصناعة قبل الشروع في رحلة إعادة إحياء السوق.

وأوضح: إدراكاً منها لهذه التطورات، أطلقت الحكومة الإماراتية برنامج تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب والوافدين في صناعات محددة، إلى جانب تأشيرات التقاعد لمدة 5 سنوات، ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش في الإقامة طويلة الأجل، إلى زيادة الطلب على الاستثمار العقاري، حيث يسعى المغتربون إلى تثبيت أنفسهم، وشراء وحدة سكنية عادة ما يكون الخطوة الأولى.