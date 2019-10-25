«نور كابيتال»: الإمارات تُحول التحديات الاقتصادية إلى فرص

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد خبراء في شركة «نور كابيتال» أن الإمارات قادرة على التعامل بذكاء مع التحديات الاقتصادية العالمية، وأبرزها الحرب التجارية، وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وأنها تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص.

وذكر خبراء الشركة العاملة في مجال الاستثمارات المالية، خلال لقاء صحفي في دبي أمس، أن العديد من المبادرات والمحفزات التي تطلقها الحكومة من وقت لآخر تؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع المتغيرات العالمية.

علاقات تجارية

وقال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الإمارات أصبحت أكثر استعداداً لتحويل تلك التحديات العالمية إلى فرص واستغلالها، فعلى سبيل المثال في الحرب التجارية، فإن الإمارات اتجهت منذ فترة لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع الصين، إلى جانب وجود علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من الطرفين.

وأضاف أن الإمارات تعد واحدة من أهم الأسواق الجديدة المتاحة أمام المُصَدرين البريطانيين في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني.

أسواق بديلة

وقال عبدالله السويدي، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في «نور كابيتال»، إن الصين تعمل على إيجاد أسواق بديلة وتبرز دبي والإمارات على رأس تلك الأسواق في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. وأكد أن هناك العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار، ومنها تحسن الخدمات الحكومية، والإنفاق المتنامي على البنية التحتية، والقدرة على تحمل أعداد كبيرة من المقيمين والمستثمرين إلى جانب خطط التحول الرقمي، والابتكار. ونوه بأهمية المبادرات الحكومية ومن بينها، إعفاء المستثمرين في قطاع الذهب من ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، والتي ساهمت في زيادة تداولات الذهب بالدولة إلى 470 طناً في عام واحد، وإعادة الصادرات في بعض المجالات تشهد زيادة متواصلة.

وأوضح أن متوسط كمية الذهب الذي قامت الشركة بتداوله كوسيط بلغ 65 طناً العام الماضي داخل وخارج الدولة، وهناك اتفاقات مع 3 مصاف للذهب في الإمارات وسويسرا، إلى جانب الاتفاق مع شركتى «ترانس جارد» و«برنجز» لنقل ذلك الذهب.

توسعات

وعن توسعات «نور كابيتال» المقبلة، كشف محمد غوشة أن هناك أكثر من صفقة استثمارية حالياً، منها صفقة طرح حصة باحدى شركات القطاع الصحي في أحد أسواق المال خارج الدولة، إلى جانب مشروع آخر استثماري وغير تقليدي في قطاع التعليم تمتلك الشركة حصة به.

ورداً على سؤال عن طرح الشركة للاكتتاب العام، قال إن تلك الخطوة مطروحة دائماً للنقاش، لكن هذا القرار الاستراتيجي يعود إلى مجلس الإدارة. ولفت إلى أن الشركة تخطط لتأسيس صندوقين استثماريين بقيمة 250 مليون دولار، وقاربت على إطلاق الصندوق الأول منها قريباً، موضحاً أنها تدير أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار في الوقت الحالي. ونور كابيتال، هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بنسبة 53% لمستثمرين إماراتيين و22% من الكويت و19% السعودية والباقي موزع على بيوت خبرة سويسرية ومستثمرين آخرين.