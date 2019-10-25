«إتش بي» تستعرض تجارب الألعاب في معرض بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت «إتش بي» للمرة الثالثة في معرض الشرق الأوسط للألعاب 2019 بأبوظبي، حيث عرضت أفضل ما تقدمه من تجارب في مجال الألعاب، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة OMEN وPavilion والتي جرى تصميمها بهدف ابتكار تجارب لعب أسطورية لعشاق الألعاب. ووفرت «إتش بي» خلال المعرض فرصة للزوار للاستمتاع بممارسة الألعاب والاندماج بكل حواسهم في هذا العالم.

وقال جورج روباس، رئيس قسم الأنظمة الشخصية في «إتش بي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا: تحمسنا للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للألعاب، حيث شهدنا إقبالاً كبيراً على منتجات الألعاب القوية. ويسرّنا تقديم أجهزة OMEN لمحبي الألعاب الإلكترونية، لأنها علامة تجارية متفوقة في مجتمعات الألعاب ونلتزم من خلالها ببناء منظومة عالمية المستوى.