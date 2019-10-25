كازاخستان تشارك بمعرض العلامات التجارية الخاصة في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت غرفة التجارة الكازاخستانية عن مشاركتها في معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص من 29 إلى 31 أكتوبر 2019، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسعى غرفة التجارة الكازاخستانية إلى مشاركة أبرز المنتجين من كازاخستان، لتتاح لهم الفرصة لمقابلة المصنّعين والمورّدين والمشترين العالميين ضمن بيئة حيوية وديناميكية، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدولتين.

وتشارك خمس شركات من كازاخستان في المعرض، وعلى رأسها «آيجا واترز» التي ستعرض محفظتها من منتجات المياه المعدنية الطبيعية «توران»

وقال نورالي بوكايكانوف، نائب رئيس مجلس الغرفة الوطنية لروّاد الأعمال «أتاميكين»: يستمرّ تطوّر التعاون التجاري والاقتصادي بين كازاخستان والإمارات في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة والسياحة.