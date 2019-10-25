«بلو جراوند» توسع أعمالها العقارية في المنطقة انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بلو جراوند» المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، نجاحها في تأمين تمويل استثماري يبلغ 50 مليون دولار (183 مليون درهم) ضمن سلسلة التمويلات الثانية، ما يعد استثماراً مشتركاً بين شركتين استثماريتين هما «ويست كاب إنفستمنت بارتنرز» و«برايم فنتشرز»، وذلك في إطار الإعلان عن خطط «بلو جراوند» لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مدينة دبي، حيث تخطط الشركة للوصول لضم مجموعة من العقارات السكنية المتميزة إلى محفظتها في 2020.

وقال أمين حسني، المدير الإقليمي لشركة «بلو جراوند» في الشرق الأوسط: نحرص أن نقدم لضيوفنا تجربة مرموقة ومميزة تتيح لهم فرصة الاستمتاع بالإقامة في شقق مميزة تضم أحدث التقنيات وبتصميم يلبي أعلى المعايير، كما نوفر لضيوفنا تجربة أفضل للإقامة.