4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1038 مبايعة بقيمة تزيد على 1.9 مليار درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 648 مليون درهم، و960 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و300 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

مبايعات

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

شقق وفلل

تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها أكثر من 2.3 مليار درهم.