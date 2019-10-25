46 مليون درهم خسائر «الخليج للملاحة» في 9 أشهر رغم نمو الإيرادات 19 %

المصدر: دبي - البيان

سجلت مجموعة «الخليج للملاحة القابضة» نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% بحلول نهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، حيث بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 130 مليون درهم، مقارنة بـ 109 ملايين في الفترة ذاتها من 2018. وبلغ صافي خسائر المجموعة 18 مليون درهم خلال الربع الثالث، ليصل مجموع خسائر الشركة إلى 46 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، في حين يعود التراجع في الأداء المالي للشركة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية للسفن مصحوباً بانخفاض معدل تأجير السفن خلال الربع الثالث.

واستطاعت «الخليج للملاحة» التكيف مع التحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى حيث أنجزت كل عمليات الصيانة الإلزامية لمدة 10 سنوات إلى جانب تركيب أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة على سفنها الأربع المستأجرة من قبل شركة «سابك».

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة: نواصل العمل لخلق فرص للتغيير الإيجابي من خلال إعادة هيكلة الشركة من الناحية الإدارية والتشغيلية، وتعد الشركة الآن أكثر تميزاً وتكيفاً مع متغيرات القطاع من أي وقت مضى. هذا وسنستمر بالعمل على حل القضايا القديمة وأنا واثق من تحقيق التميز التشغيلي والمالي في المستقبل القريب، حيث نتطلع إلى اختتام العام بشكل إيجابي وتجهيز أنفسنا لعام أفضل في 2020.