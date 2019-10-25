172 مليون درهم صافي أرباح «بنك الشارقة» بنهاية سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت النتائج المالية الموحدة لبنك الشارقة للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر تسجيل ربح صافٍ بقيمة 172 مليون درهم، بانخفاض لـ 43% مقارنة مع 30 سبتمبر 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 31,23 مليار درهم بارتفاع بمعدل 8% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 18,3 مليار درهم بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018. ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى 20,76 مليار درهم، بزيادة 3% عن 31 ديسمبر 2018.

وبلغ إجمالي صافي إيرادات العمليات 427 مليون درهم، بانخفاض بمعدل 21% مقارنة مع 30 سبتمبر 2018. ووصل العائد على الموجودات إلى نسبة 0.73% والعائد على حقوق الملكية 5.94%. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 88.16% ونسبة القروض غير العاملة 8.37%، انخفاض بمعدل 28% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018.

وتابع البنك خلال هذه الفترة المحافظة على مستويات عالية من السيولة ونسبة قروض إلى ودائع منخفضة. وسجل إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بنسبة 68% ليصل إلى 99 مليون درهم مقابل 306 ملايين للفترة المقابلة من 2018، خاصة نتيجة للتغيرات الصافية في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة.