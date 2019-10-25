وفد كبير من شمال القوقاز يزور الإمارات في مهمة تجارية

المصدر: دبي- البيان

يزور وفد من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية بروسيا الشرق الأوسط، والإمارات بشكل خاص لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال أوديس بايسولتانوف، النائب الأول لوزير الاتحاد الروسي لشمال القوقاز: إن روسيا والإمارات في مرحلة جديدة من التعاون، والزيارة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين هي شهادة على العلاقات المتنامية بين البلدين.

وضم الوفد 120 شخصاً يمثلون وزارة السياحة الإقليمية ومراكز المعلومات السياحية ومكاتب المؤتمرات الإقليمية وشركات إدارة الوجهات وشركات المعارض وشركات السياحة الخارجية، ويزور الوفد مواقع عدة خاصة موقع إكسبو 2020 دبي للاطلاع على تطور العمل بالمشروع، كما يزور دبي باركس آند ريزورتس، وكوكو كولا أرينا، والقرية العالمية ومركز دبي التجاري العالمي، وسيجتمع الوفد مع كبار ممثلي إدارة السياحة والتسويق التجاري في دبي.