«سرْك» أول مشغل لـ«السكوترات» الكهربائية في الإمارات تتوسع خارجياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سرْك»، أول مشغل للدراجات الكهربائية المعتمدة في الإمارات، عن توسعها في السعودية، مع خطط مستقبلية لنشر استخدام وسائل النقل الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر المقبلة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي.

ومنذ الأشهر الأربعة الأولى لعملياتها في الإمارات، دخلت «سرْك» في شراكات مع 3 شركات رائدة في مجمعات أبوظبي وشركات إدارة العقارات، وهي تعمل حالياً في 12 موقعاً في أنحاء أبوظبي. وستدخل «سرْك» إلى المملكة عبر طرح السكوترات الكهربائية في المدينة الرقمية، وحي السفارات، في مدينة الرياض، وذلك عبر «رزا» إحدى مؤسسات شركة الاستثمارات الرائدة وذراع إدارة العقارات بالمؤسسة العامة للتقاعد. وتأسست الشركة نهاية عام 2018، وتوفر الآن سكوترات كهربائية مصممة خصيصاً لها في 12 دولة وأكثر من 4 مدن عالمية.