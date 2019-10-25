مؤتمر ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية يسجل أرقاماً قياسية

المصدر: دبي- البيان

سجل مؤتمر «ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية»، في نسخته للعام الجاري، والذي أقيم في فندق «أتلانتس النخلة» في دبي، رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد المشاركين، فقد استقطب الحدث الذي أقيم مؤخراً نحو 300 مشارك، وهو الرقم الأعلى المسجّل حتى الآن.

وقال تريفور بيريرا مدير عام «ماريتايم ستاندرد»: حضور هذا العدد الكبير من المشاركين رفيعي المستوى، هو دلالة واضحة على أن المؤتمر يشكل فرصةً مهمة للمتخصصين

التزام

وألقى المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الكلمةَ الرئيسة حيث قال: «ملتزمون بدعم الناقلات البحرية على الصُعد التشغيلية والتجارية كافة، والتزامنا هذا نابع من منظور السلامة والأمن. يعدّ قطاع الناقلات البحرية حيويّاً جداً للرفاه الاقتصادي لهذه المنطقة، وينبغي علينا حمايته ورعايته في هذه الأوقات الصعبة.

وقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة على صعيد مراجعة القانون البحري للإمارات وإعادة النظر فيه، إنها عملية هامة، ونأمل وضع اللمسات الأخيرة في المستقبل القريب.

أعتقد أن التغيرات المقترحة ستعود بالنفع الكبير على قطاع الناقلات البحرية عموماً، وعلى المالكين العاملين في المنطقة بالأخص، ويتمثل هدفنا في توفير إطار عمل يتيح للمزيد من مالكي الناقلات البحرية على اختلاف أنواعها وأحجامها، التفكير في رفع علم الإمارات على ناقلاتهم».

كما ألقيت كلمات رئيسة من قبل عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وعلي شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات النفط الكويتية»، وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «موانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات».