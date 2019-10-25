«إكويتاتيفا» تفوز بجائزة «أفضل مدير لصندوق ريت»

المصدر: دبي- البيان

فازت مجموعة «إكويتاتيفا»، أول وأكبر مدير لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، بجائزة «أفضل مدير لصناديق ريت لعام 2019» من قِبل جوائز الأعمال والمال الإسلامية، وذلك على إدارتها لمحفظة صندوق «الإمارات ريت».

ومجموعة «إكويتاتيفا» هي مؤسس ومدير صندوق «الإمارات ريت» الذي يعتبر أكبر صندوق للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأول صندوق «ريت» يتمّ إطلاقه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أول صندوق «ريت» يتمّ إدراجه في بورصة ناسداك دبي. وقدم صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي، الجائزة إلى رشا الخواجا، المسؤولة الأولى عن التوزيع والتطوير في مجموعة «إكويتاتيفا».