مفاوضات لشراء أصول وممتلكات «دارك ماتر»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن فيصل البنّاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دارك ماتر، أنه بصدد إبرام اتفاقيات شراء مع عدة أطراف لأصول وممتلكات مجموعة دارك ماتر. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات الشراء بنهاية العام الحالي. ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول تفاصيل الصفقات الجارية. يأتي ذلك بعد النجاحات والإنجازات اللافتة التي حققتها مجموعة دارك ماتر وتحولها خلال فترة وجيزة إلى شركة رقمية رائدة في تطوير وتوفير أحدث التقنيات الداعمة للتحول الرقمي للشركات وتعزيز أمن المعلومات والاتصالات.

وقال فيصل البناي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دارك ماتر»: نحن واثقون من قدرة المالكين الجدد لأسهم الشركة على خلق فرص جديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات استناداً إلى نجاحات الشركة والسمعة الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.