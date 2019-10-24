9.4 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي الأول في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – البيان:

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوية 1.10 درهم، مقارنة مع 1.07 درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2018، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 3.1 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%

ووصلت إيرادات المجموعة إلأى 15.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) على مستوياته الرائدة في السوق، حيث بلغ 26.5%. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس مقارنة مع 51 نقطة أساس للتسعة أشهر الأولى من عام 2018.

وبلغ إجمالي الأصول 788 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل طفيف بنسبة 1% خلال الفترة نفسها

وبلغت القروض والسلفيات 378 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018، ويعود ذلك إلى إقراض القطاعين الحكومي والعام



وحققت المجموعة استقراراً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 109% وبلغت ودائع العملاء 477 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2018.



وحافظت المجموعة على معدلات سيولة جيدة ومصادر تمويل متنوعة؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 146% في نهاية شهر سبتمبر 2019

وقال عبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "إن الأداء المتميز الذي حققه بنك أبوظبي الأول خلال الربع الثالث من عام 2019 عزز من المكانة الرائدة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي في الدولة، واستراتجية النمو التي يتبعها في أعماله لمواصلة إطلاق كامل إمكانياته".

وأضاف: "بلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل نمو أعمال كل من الخدمات المصرفية للشركات وللأفراد.