المنتدى الاقتصادي العالمي: دبي مختبر للنقل الذكي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن اهتمام دبي البالغ بتوظيف التقنية في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة حولها إلى مختبر للنقل الذكي. ونشر المنتدى على موقعه تقريراً خاصاً عن تجارب دبي في مجال النقل الذكي، وركز التقرير بصفة خاصة على تجربتي السيارات والحافلات ذاتية القيادة والتاكسي الطائر.

وأوضح التقرير أن هاتين التجربتين وغيرهما من تجارب النقل الذكي الأخرى التي تتبناها دبي ستساعدان في تخفيف اعتماد سكان دبي على السيارات. وبالتالي، ستحد من أزمة الازدحام المروري في دبي بنسبة تبلغ 50% على أدنى تقدير، وعلى مدار العام. وأكد التقرير أن بعض هذه التجارب لن يجري تطبيقها إلا في دبي فقط. ووصف التقرير هذه التجارب بأنها «براقة، وتنطوي على قدر من الحداثة والإبداع».