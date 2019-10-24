«مبادلة» تجري محادثات لشراء «أتفوس» البرازيلية

المصدر: دبي -البيان

تخوض شركة مبادلة للاستثمارات «مبادلة» حالياً جولة من المباحثات لشراء شركة «أتفوس»، وهي وحدة تصنيع قصب السكر ومركب «الإيثانول» الكيميائي ضمن مجموعة شركات «أودبريشت إس إيه» البرازيلية التي يقع مقرها الرئيس في السلفادور.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تمنح هذه المحادثات أملاً في ضخ أموال جديدة في خزينة «أتفوس» التي تعاني ديوناً ثقيلة.

وأكدت المصادر أن المحادثات التي تجريها «مبادلة» تتضمن أطرافاً دائنة لـ «أتفوس»، ومنها بنك «بانكو دي برازيل إس إيه» التابع للحكومة البرازيلية وبنك «بي إن دي إي إس» البرازيلي للتنمية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للديون المستحقة للبنكين معاً على الشركة نحو 2.7 مليار دولار.

ولم تعلق أي من «مبادلة» أو «أتفوس» على الخبر.