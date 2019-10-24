48.8 ملياراً ودائع حكومية جديدة في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الودائع الحكومية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت 318.6 مليار درهم بزيادة مقدارها 48.8 ملياراً عن أغسطس، متفوقة على أعلى معدل شهري للزيادة خلال السنوات الست الماضية وهو 31.5 مليار درهم خلال مارس 2018.

وتأرجحت الودائع الحكومية بين الارتفاع والانخفاض المحدود على مدار الأشهر التسعة من العام الجاري وبلغت أقصاها في مارس حيث سجلت 303 مليارات، ولم تتعد الزيادة الشهرية خلال هذه الفترة 5 مليارات درهم، وتراجعت في يوليو وأغسطس وبلغت أقصى تراجع بنهاية أغسطس لتصل إلى 269.8 مليار درهم إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة غير مسبوقة مسجلة أعلى مستوياتها في تاريخ الإمارات.

زيادة السيولة

وأدى ارتفاع الودائع الحكومية إلى زيادة السيولة الإجمالية لتلامس 1.7 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ الإمارات.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع السيولة الإجمالية إلى 1.67 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 1.63 تريليون بزيادة قدرها 47.7 مليار درهم، تمثل أعلى معدل شهري للزيادة، ومتفوقة على أكبر زيادة شهرية خلال السنوات الست الماضية بنهاية مارس 2014 حيث بلغت الزيادة 36.5 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 374.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 372.8 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة 1.5 مليار درهم وبنسبة 0.4%.

وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الأرصدة المصرفية والودائع للمصرف المركزي لدى البنوك بالخارج إلى 350.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 335.3 ملياراً بنهاية أغسطس إضافة إلى زيادة أصول المصرف الأخرى من 14.7 مليار درهم إلى 17.4 ملياراً، بينما واصل المصرف سياسته في تخفيض الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 5.99 مليارات درهم مقابل 22.8 مليار درهم بنهاية أغسطس.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع ميزانية المركزي (الأصول والخصوم) إلى 426.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 422.6 ملياراً بنهاية أغسطس بزيادة 4.3 مليارات وبنسبة 1%، كما كشفت الإحصاءات عن استمرار توجه البنوك نحو زيادة شهادات إيداعها لدى «المركزي» لتسجل 153.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 150.2 ملياراً بنهاية أغسطس بزيادة 3.6 مليارات، وزادت البنوك شهادات إيداعها بنحو 15.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

النقد المصدر

أشارت الإحصاءات إلى زيادة النقد المصدر ليبلغ 90.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة 600 مليون درهم عن أغسطس حيث بلغ 90.2 ملياراً.

وارتفعت ودائع المصرف المركزي لتصل إلى 130.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 116 مليار درهم بنهاية أغسطس بينما تراجع بند الاستثمارات إلى 52 مليار درهم مقابل 68.9 مليار درهم بنهاية أغسطس.

كما ارتفعت القاعدة النقدية للدولة إلى 392.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 386.3 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 6.5 مليارات درهم وبنسبة نمو 1.7%.