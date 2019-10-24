بحث آليات إشراك مختلف الجهات بمنظومة الابتكار في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكد أعضاء مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، أحد مجالس دبي للمستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تفعيل شراكة الجهات الحكومية والخاصة لتشكيل منظومة متكاملة توفر الحلول لأهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في تأسيس شركاتهم، وإطلاق مشاريع جديدة تسهم برفد مسيرة نمو اقتصاد دبي ودولة الإمارات.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات والمبادرات لإشراك الجهات المعنية بمنظومة الابتكار في دبي لتعزيز ريادتها كمدينة عالمية لاحتضان المبتكرين ورواد الأعمال، والبناء على مختلف الاستراتيجيات الحكومية والتوجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، التي تركز على أهمية دور قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد العالمي الجديد.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للمجلس برئاسة خلفان جمعة بلهول رئيس المجلس، وحضور ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام، وآمنة العويس الرئيس التنفيذي وأمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإنابة في وزارة المالية، وشيماء السويدي رئيس قسم المشاريع الإبداعية في براند دبي.

كما حضر الاجتماع داني فرحة الرئيس التنفيذي لشركة «بيكو كابيتال»، وماغنوس أولسن الشريك المؤسس لشركة «كريم»، وفيليب باهوشي الرئيس التنفيذي لشركة «ماغنيت»، والبروفيسور سوميترا دوتا رئيس قطاع الابتكار في المنتدى الاقتصادي العالمي وبروفيسور إدارة في جامعة كورنيل، ومارتن برانكو مؤسس «ستيم كابيتال» وزير الابتكار السابق في جمهورية سلوفاكيا.

أدوار رئيسية

وأكد خلفان جمعة بلهول، أن مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية يركز في أولوياته على توفير الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة عبر تنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية وقطاع المناطق الحرة ومؤسسات محافظ رأس المال، والجهات الاستثمارية المهتمة بالبيئة الابتكارية على الصعيدين الوطني والعالمي. وأشار إلى ضرورة توفير الحوافز المناسبة، والدعم للشركات الناشئة ضمن استراتيجية واضحة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار، وتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بإصدار الرخص التجارية للشركات الناشئة وتداول أسهمها في الأسواق المالية.

مبادرات داعمة

واستعرض أعضاء المجلس المبادرات الهادفة إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتأسيس الشركات ورسوم الخدمات، وتعزيز دعم المواهب الوطنية، وتسهيل استقطاب المواهب العالمية إلى دبي بالاستفادة من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد التي تصدرها دولة الإمارات للمواهب والكفاءات.

وتطرق المشاركون إلى سبل مواءمة جهود المجلس مع الجهات المعنية بتطبيق استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، لتحقيق أهداف البند السادس من وثيقة الخمسين بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.