27 مليوناً صفقات معرض الفرانشايز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة السابعة من معرض الفرانشايز العالمي 2019، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور أكثر من 5000 زائر وأصحاب أعمال ومشاريع صغيرة ومتوسطة، مما نتج عنه توقيع اتفاقيات وصفقات بلغت 27 مليوناً و232 ألف درهم.

وقال عبدالله غرير القبيسي، نائب المدير العام لغرفة أبوظبي: «حققت النسخة السابعة من معرض الفرانشايز الدولي نجاحاً باهراً، حيث شارك فيه أكثر من 100 عارض محلي وعالمي من أكثر من 15 قطاعاً، كما نتج عنه توقيع اتفاقيات تعاون جديدة».

وأضاف أن المعرض أثبت نجاحه أمام المستثمرين وصاحبي حقوق الامتياز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رواد الأعمال الذين حصلوا على فرصة لإبراز أعمالهم وتأمين استثماراتهم». وتشير هذه الاتفاقيات إلى فرص نمو حقوق الامتياز في الإمارات.

كما أضاف القبيسي: «يشرفنا استضافة اجتماع المجلس العالمي للفرانشايز الحادي والخمسين في أبوظبي، إلى جانب معرض (الفرانشايز) الدولي. وكجزء من الاجتماع، أتيحت لنا فرصة مقابلة قادة مجتمع حقوق الامتياز التجاري من أكثر من 42 دولة من جميع أنحاء العالم».