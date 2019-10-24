الإمارات مركز للتكنولوجيا المالية إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على أكبر عدد للشركات الناشئة 46% والصفقات 47% وأكبر قدر من التمويل 69% خلال 2019.

وأطلقت ماجنيت المنصة الأبرز في رصد بيانات الشركات الناشئة في المنطقة بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي أمس تقريراً بعنوان «تقرير مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019» الذي يسلط الضوء على قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة وتمويل رأس المال الاستثماري.

ومن خلال النتائج والمعلومات المدعومة بالبيانات يلقي التقرير الضوء على أبرز التوجهات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بما في ذلك الاستثمارات الجريئة وصفقات التخارج الناجحة ومحركات النمو والقطاعات الفرعية والمقارنات بين الدول، بالإضافة إلى تناول بعض التجارب وقصص النجاح في القطاع.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نشهد اليوم نمواً سريعاً في اعتماد الخدمات المالية على التقنيات الرقمية».

وقال فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لـ«ماجنيت»: «أصبحت التكنولوجيا المالية من التوجهات الأكثر نمواً وشيوعاً في المنطقة، لذا من الضروري أن نواكب هذا الزخم الكبير بالاستناد إلى معلومات موثقة بالبيانات وذات شفافية عالية لدعم صانعي القرارات الرئيسيين في الحكومات وتمكينهم من احتضان الشركات الناشئة من خلال المبادرات والبرامج المناسبة بما ينهض بمنظومة التكنولوجيا المالية ويعزز مسيرة نموها».

وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 237 مليون دولار شملت 181 صفقة منذ 2015 في الشركات الناشئة أبرمت 51 صفقة منها خلال 2019 وحده.