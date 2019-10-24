عمار النعيمي يكرّم 21 فائزاً بجائزة السياحة المستدامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اهتمام وحرص حكومة عجمان على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة ومواردها، وتشجيع القطاع الخاص من خلال رصد الجوائز التشجيعية الخاصة بالسياحة المستدامة، والعمل على دعم كافة الجهات ومساندتها لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، وسعيها لتطوير العمل البيئي المستدام.

ودعا سموه إلى تطوير جائزة السياحة المستدامة «مدامة» لتشمل دول مجلس التعاون تعزيزاً لمبدأ التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة وضمن رؤية عجمان 2021، التي تركز على بناء مجتمع سعيد يسهم في الوصول إلى اقتصاد أخضر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 21 فائزاً بجائزة عجمان للسياحة المستدامة «مدامة»، التي أطلقتها دائرة التنمية السياحية في عجمان بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين، صباح أمس بفندق سراي عجمان.

الاستدامة ضرورة

وقال سموه في تصريحات صحافية عقب الاحتفال: إن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أمست ضرورة لا بد منها في حياتنا اليومية، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة «مدامة» يمثل حجر الأساس لتحقيق رؤيتنا في حكومة عجمان نحو جعل السياحة أكثر خضاراً واستدامة، وسعياً لإنشاء شبكة علاقات تكافلية من المؤسسات والمبادرات والأفراد تعمل لبناء غد بيئي آمن ومستدام، واعترافاً بالجهود التي تبذلها الجهات والمنشآت في تعزيز كفاءة الموارد وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

واستهل حفل تكريم الفائزين بجائزة «مدامة» بعرض فيلم تعريفي عن الجائزة والمبادرة وخططها المستقبلية وأهدافها. وألقى محمد الغفلي الناشط في مناصرة أصحاب الهمم كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد عجمان ودائرة التنمية السياحة على هذه المبادرة. واستعرض محاور رسالة الماجستير الخاصة به حول «سياحة أصحاب الهمم»، والتي تعتبر جزءاً من الاستدامة، وتقديم خدمات ومنتجات تساهم في دمج شريحة أصحاب الهمم في المجتمع.

تكريم الفائزين

بعد ذلك، قام سمو الشيخ عمار النعيمي يرافقه الشيخ عبدالعزيز النعيمي وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بتكريم الجهات الداعمة لجائزة مدامة، وهي وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة تنمية المجتمع مكتب الأمن الغذائي، ووزارة الاقتصاد.

كما تم تكريم الراعي الرسمي «منطقة عجمان الحرة»، وتكريم «لجنة التحكيم» لجائزة مدامة.

وكرم سموه الجهات الفائزة، ومنها فئة المبادرة الحكومية الخضراء على المستوى الاتحادي، وفاز بها «مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم». وعلى مستوى الدولة كان الفائز «مطار الشارقة الدولي»، وعلى مستوى عجمان فاز بالجائزة «القيادة العامة لشرطة عجمان».

وفي فئة الفنادق والمنتجعات الخضراء فاز بالجائزة على مستوى الدولة «فندق البيت»، وعلى مستوى عجمان «رمادا عجمان». أما فئة الشقق الفندقية الخضراء فقد فاز بالجائزة على مستوى الدولة «شقق فندقية اداجيو بريميوم البرشاء» وبعجمان «العين للشقق الفندقية».

وبالنسبة لفئة المستقبل الأخضر فاز بها على مستوى الدولة «الاتحاد للطيران» وبعجمان «فندق عجمان سراي»، أما فئة التكامل الأخضر فقد فاز بها على مستوى الدولة «ايبيس البرشاء» وبعجمان «رمادا بيتش عجمان».

وفاز بالجائزة عن فئة المنشأة الأكثر التزاماً على المستوى الاتحادي «وزارة تنمية المجتمع»، وعلى مستوى الدولة «ميرلين ديجيتال» وعلى مستوى القطاع الحكومي لعجمان «منطقة عجمان الحرة»، وعلى مستوى القطاع الخاص بعجمان «فندق فيرمونت عجمان».

وعن فئة سلسلة التوريد الأخضر فاز بها على مستوى الدولة «شركة ريواردز». وعلى مستوى عجمان «فندق عجمان». وفئة المنشأة المحدثة الخضراء فازت بها «مجموعة فنادق روتانا- أبوظبي»، وعن فئة المشروع الأخضر «جامعة عجمان». وفئة الشخصية الخضراء بالدولة فازت بها «خديجة حميد بالحاج» من وزارة تنمية المجتمع، وعلى مستوى عجمان افتخار حمداني من مجموعة رمادا عجمان.

رؤية

أكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، أن الاستدامة في القطاع السياحي تحظى باهتمام خاص من حكومة عجمان باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان 2021، لذلك من الضروري تطبيق معايير الاستدامة لترشيد استهلاك مواردنا الطبيعية. وحث الشركاء على اعتمادها لتصبح جزءاً من أعمالهم اليومية.