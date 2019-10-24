غرفة دبي تستعرض أفضل ممارسات المباني الخضراء

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة عمل المباني الخضراء التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة في مقر الغرفة أخيراً ندوة عن أفضل ممارسات المباني الخضراء في الإمارات.

وهدفت الندوة إلى نشر الوعي بالمباني الخضراء تماشياً مع المبادرات والأهداف والسياسات في حكومة دبي، وأفضل ممارسات المباني الخضراء في الدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض الأمثلة على المباني الخضراء الموجودة في الدولة والمطبقة من قبل الشركات المشاركة في الندوة.

وتحدّث، خلال الندوة، أشواثا ماهيش، مساعد مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في مجموعة «تريستار»، وليزا رويبوك، رئيس قسم دعم أعمال الممتلكات وإدارة المرافق في مجموعة «ترانس جارد»، وفيبهور بهاتناغار، مهندس أول في الطاقة والاستدامة في شركة «سيركو الشرق الأوسط»، وسمانثا أوهارا، رئيس قسم التحول الرقمي في شركة «فيوليا الشرق الأوسط».