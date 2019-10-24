الإمارات وليتوانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد سبل تنمية جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع جمهورية ليتوانيا، وذلك خلال اجتماعه مع ألغيرداس ستونتشايتس مستشار حكومة ليتوانيا، بحضور ادميناس باغدوناس سفير ليتوانيا لدى الدولة.

حضر الاجتماع عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع والقائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية.

واتفق الجانبان على أهمية تسريع إجراءات تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة. وارتفع التبادل التجاري إلى نحو 105 ملايين دولار بنهاية 2018.