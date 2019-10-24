«نشاما»: إنجاز «تاون سكوير دبي» حسب الموعد

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

أكد فريد دوري، الرئيس التنفيذي لـ«نشاما»، مضي الشركة قدماً في تطوير مشروعها «تاون سكوير دبي» على مساحة 31 مليون قدم مربعة تقريباً طبقاً لمواعيد الإنجاز المخطط لها. وقال: إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «تاون سكوير دبي»، الذي تنفذه الشركة يبلغ نحو 2.5 مليار درهم.

وجرى الانتهاء من تنفيذ حديقة «تاون سكوير بارك» الضخمة في قلب المشروع، وسيجري افتتاحها رسمياً أمام الجمهور اعتباراً من يوم غد الجمعة 25 أكتوبر.

وحدات جديدة

وأشار دوري إلى أن «نشاما» تخطط لإطلاق المزيد من المشاريع السكنية، وهي قد انتهت من وضع تصاميم مجمع جديد يضم 140 وحدة سكنية منخفضة الارتفاع على الطراز الإسباني، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ في خلال الأشهر القليلة المقبلة استعداداً لطرحها في السوق في الوقت المناسب، كما أن الشركة تسعى أيضاً إلى بناء مجمع آخر هو عبارة وحدات «تاون هاوس» على أن تطرح في السوق في الوقت الملائم أيضاً.

وأشار إلى أن «نشاما» قامت بتسليم 3100 وحدة سكنية لغاية الآن، وأن العدد سيرتفع إلى 5000 مع نهاية العام الجاري، على أن تبادر إلى تسليم المزيد في العام المقبل ليرتفع العدد إلى ما بين 8000 و9000 وحدة سكنية عند نهايته.

وأوضح أن الإماراتيين يحتلون رأس لائحة عملاء «نشاما» من دون منازع، فقسم منهم يتملك وحدات سكنية لكي يقيموا فيها بأنفسهم، وقسم آخر يقدم على تملكها بهدف استثماري أو تأجيرها في ما بعد، ثم يأتي السعوديون في المرتبة الثانية لجهة التملك، ومن بعدهم على التالي كل من الهنود والباكستانيين والأوروبيين وبنوع خاص البريطانيين.

ورداً على سؤال، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، إن السوق العقاري يواجه في الوقت الحالي بعض التحديات وما نشهده الآن يمكن وصفه بعملية «تصحيح»، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه التحديات تحمل أيضاً في طياتها فرصاً، يجب اقتناصها والتعامل معها بجدية، ومن هذا المنطلق فإننا نواصل استشراف مشاريع جديدة تتناسب مع وضع السوق.

أما في ما يتعلق بالمبادرات الحكومية، التي أطلقتها حكومة دبي أخيراً والرامية إلى تنشيط القطاع العقاري في الإمارة، فقد أكد دوري أنها لا شك خطوات إيجابية جداً، من شأنها أن تدعم السوق وتحفّزه على النمو وتسهم في تدعيم ركائزه.

وقال دوري رداً على سؤال، إن رسوم الخدمات التي تحددها «نشاما» هي الأقل مقارنة مع المطورين العقاريين الآخرين في السوق، كما أنها تعتبر مهاودة جداً، فعلى سبيل، فإن الرسم لا يتجاوز 3 دراهم عن كل قدم مربعة، وهو منخفض جداً نظراً للخدمات، التي يوفرها مشروع «تاون سكوير دبي» والبنية التحتية التي يقوم عليها المتطورة جداً.

وتحتفل «تاون سكوير دبي» بافتتاح حديقة «تاون سكوير بارك» للجمهور، وإقامة مجموعة من العروض الشيّقة التي تتضمن الألعاب النارية والأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق غداً في الرابعة بعد الظهر.