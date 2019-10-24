بنك دبي التجاري يستعد للاحتفال بيوبيله الذهبي في العمل المصرفي

المصدر: دبي- البيان

أنهى بنك دبي التجاري، استعداداته للاحتفاء بمرور 50 عاماً من الالتزام والثقة في خدمة الاقتصاد الوطني، وصناعة المال والأعمال، ومن المقرر أن يبدأ البنك احتفالاته باليوبيل الذهبي مطلع نوفمبر المقبل، بحضور حشد كبير من النخب الاقتصادية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات العامة.

وفي سياق احتفالاته بهذه المناسبة، فقد أطلق البنك العديد من المبادرات والعروض التي من شأنها خلق أجواء احتفالية مميزة، تترجم رسالته الراسخة، وتعكس القاعدة الذهبية التي انطلق منها على مدار العقود الخمسة الماضية، والمتمثلة في أن بناء الشراكات المتميزة مع العملاء، هي أساس نجاح أي عمل مصرفي.

وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، إن البنك، وإن كان يحتفي بمرور 50 عاماً على مسيرته ونجاحاته في عالم المال والأعمال، فهو يعتز بأنه قد استمد مقومات النجاح والريادة من فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

كما أكد أن إدارة البنك استلهمت روح التنافسية وأبجديات التفوق من الفكر الخلاق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، الذي دائماً ما يوجه إلى تحقيق الريادة، وتطوير السياسات، بنظرة مستقبلية، تكفل مواصلة التميز.

وأشار معاليه إلى أن مسيرة البنك حافلة بالإنجازات، التي أسهمت في خدمة وتطور اقتصاد الدولة، الذي يعد الأقوى بين اقتصاديات العالم، مثمناً معاليه الدور الكبير البارز لمجالس إدارات البنك المتعاقبة.

وأضاف أن البنك تمكن من مواكبة كل المتغيرات التي شهدها عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، سواء كان ذلك على مستوى تطوير السياسات والنظم، أو الحلول والتقنيات الذكية.

يُذكر أن البنك خلال مسيرته، استطاع تحقيق إنجازات تمثل علامة مميزة في ذاكرة العمل المصرفي، منها: أنه المصرف الأول في المنطقة والثالث في العالم، الذي يطلق فرعاً عبر منصة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، فضلاً عن أنه أول بنك رقمي في دولة الإمارات.