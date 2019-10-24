«الإمارات للتنمية» يخفّض فائدة المشاريع الصغيرة 1%

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

طرح مصرف الإمارات للتنمية أمس عرضاً تفضيلياً لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، تضمن خصماً بنسبة 1% على متوسط سعر الفائدة للمنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف، إضافة إلى تخفيض عمولة برنامج ضمان القرض المخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة إلى 2% بدلاً من 2.5%، واحتساب عمولة تسهيلات بالحد الأدنى وبواقع 0.25% للعام الأول لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن عمولة التسهيلات تتراوح بين 0.25% حتى 1%، وعلى أن يتم احتساب عمولة التسهيلات بنسبة 1% للمشاريع الناشئة للعام الأول فقط.

صرّح بذلك فيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي للمصرف، في مؤتمر صحفي أمس بمقر المصرف في أبوظبي بحضور الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد.

وكشف فيصل عقيل عن أن المصرف قرر تعيين مدير لعلاقات العملاء لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى موظف متخصص للبرنامج الوطني (ضابط اتصال) لتسهيل وتسريع إجراءات التعامل مع أعضاء البرنامج.

وأكد فيصل عقيل أن المصرف بدأ في إنشاء محفظة تمويلية متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة من المقرر أن تستحوذ على 10% من إجمالي تمويلات المصرف، وقال: «نتوقع إنجاز المحفظة هذا العام، والمحفظة تتضمن طرح تسهيلات ومنتجات وعروض تمويلية عديدة وفق شرائح للشركات الناشئة والصغيرة والكبيرة».

ورداً على سؤال حول ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قال فيصل عقيل: «لا نأخذ ضمانات كبيرة من المواطنين، وأحياناً لا نأخذ أية ضمانات من الأساس، وهدفنا أن نساعد المواطنين وندربهم لتأسيس مشاريع ناجحة، وندرس كل طلب تمويلي على حدة، ولا توجد لدينا أية صعوبات تمويلية».

وأشاد الدكتور أديب العفيفي بمبادرة مصرف الإمارات، مشيراً إلى أن سعر الفائدة على تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمصرف تتراوح بين 5% إلى 9%، بينما تصل إلى 14% في البنوك الأخرى.

وأوضح أنه يوجد بالبرنامج حالياً 1700 شركة إماراتية، مشيراً إلى أنه يحق لأعضاء البرنامج الدخول في منصة مصرف الإمارات للتنمية للحصول على التسهيلات الائتمانية الجديدة.

وأوضح أن المصرف والوزارة سينظمان يومي 28 و29 أكتوبر الجاري دورات تعريفية لأعضاء البرنامج في دبي وأبوظبي بهدف التعريف بالمنتجات والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها المصرف وكيفية الاستفادة بها، وقال: «هذه التسهيلات ستحفز الأعضاء لاستكمال مشاريعهم ودفع البرنامج للأمام».