839.4 مليون درهم أرباح بنك رأس الخيمة الوطني

المصدر: دبي- البان

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي أرباح موحّدة قدرها 839.4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي بزيادة قدرها 24.9 في المائة على أساس سنوي.

وقد حقق الربع الثالث من عام 2019 أرباحاً قدرها 284.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 18.5% في المائة على أساس سنوي.

وقد زاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.3% في المائة حتى تاريخه إلى 36.3 مليار درهم إماراتي.

وعلق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني على هذه النتائج قائلاً: «لقد حقّقنا نتائج جيدة جداً، حيث تخطى إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام 2019 المليار درهم إماراتي وسجّل صافي الأرباح 284 مليون درهم إماراتي، أي بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.

أما في ما يتعلّق بالنتائج المالية منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24.9% ليبلغ 839 مليون درهم إماراتي مدعوماً بنمو قوي على مستوى الإيرادات وبالانخفاض المستمرّ في المخصّصات، بالرغم من تحديات العوامل الخارجية.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ مستوى ما يقارب 3 مليارات درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى 2019.