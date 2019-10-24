4.7 مليارات دولار اقتصاد البيانات في دول «التعاون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة صدرت عن مركز الفكر في شركة ستراتيجي&، التي تعتبر جزءاً من شبكة بي دبليو سي، بالتعاون مع إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية، أن قيمة اقتصاد البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي تقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لعام 2018، أي أقل بدرجةٍ ملحوظة من نسبة 1.9% التي سجلها الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

وبرغم أن اقتصاد البيانات لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أن هناك فرصة سانحة أمام حكومات مجلس التعاون الخليجي لتطوير هذا القطاع من خلال تهيئة الظروف المواتية عبر حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات.

قال جاد الحاج، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: «إن التوجه صوب التقنيات التي تعتمد على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي من شأنه زيادة القيمة الاقتصادية للبيانات، ولكن برغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتج كميات متزايدة من البيانات، فإن عوائدها الاقتصادية لا تزال متواضعة.

وحسب تقديراتنا، تصل قيمة اقتصاد البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.7 مليارات دولار (نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، وهي نسبة أقل من مثيلتها المسجلة في الاتحاد الأوروبي».