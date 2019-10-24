«الحوكمة والتمويل» محاضرة لـ«بيرل» عبر منصتها الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

قدمت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية، تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، محاضرة حول حوكمة الشركات، عبر منصتها الإلكترونية، استهدفت من خلالها مختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج، لتوفير حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز الحوكمة لدى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه المحاضرة الأولى، التي قدمتها المبادرة عبر منصتها الإلكترونية، ضمن سلسلة من المحاضرات التي ستقدمها مستقبلاً.

وقدّم المحاضرة، التي نظمت مؤخراً، خوّار أنصاري عضو مؤسس في شركة «وايت رايس للعلاقات»، استشاري سابق لدى مؤسسة التمويل الدولية، وحملت عنوان «الوصول الاستراتيجي لرأس المال.. سبل استغلال الحوكمة في تحسين الأداء المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».