«فوربس»: دبي تمتلك نظاماً بيئياً تقنياً فاعلاً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «فوربس» أن دبي تمتلك نظاماً بيئياً تقنية فاعلاً.

ونشرت المجلة تقريراً أمس عن استضافة دبي مؤتمر «الرواد في تقنية المستقبل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030». و أوضح التقرير أن قوة النظام البيئي التقني الذي تمتلكه دبي تجعلها أنسب المدن لاستضافة هذا المؤتمر.

وأضاف التقرير: إن أهم ما يميز النظام البيئي التقني في دبي هو الاتساق الكامل بينه وبين التكليفات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، وعدم وجود فجوات بين الجانبين.

كما هي الحال في العديد من مدن العالم. وتساءل التقرير: «إذا كانت دبي استطاعت بناء نفسها فوق الرمال المجردة، وباتت الآن واحدة من أغنى مدن العالم، فلمَ لا نحقق الاستفادة القصوى من هذه المدينة التي أسعدتنا؟»، وطالب التقرير في ختامه باستضافة العديد من هذه المؤتمرات في دبي.