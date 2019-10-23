الإمارات تشارك في القمة والمعرض الدولي لمدينة غوا

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الإمارات في أعمال القمة والمعرض الدولي لمدينة غوا الهندية وضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند.

وتسلط القمة الضوء على تنوع الفرص الاستثمارية والتجارية في مدينة غوا أشهر المدن الشاطئية بالهند، حيث تستعرض القمة مقومات البنية التحتية والتكنولوجية للمدينة والصناعات القائمة بها والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها فضلاً عن مقوماتها السياحية.

وقال الكيت إن تنظيم مثل هذه القمة النوعية في مدينة غوا الشاطئية تمثل منصة جديدة للاطلاع على فرص تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتابع الكيت أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند تشهد نمواً متواصلاً، خصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ حققت التجارة البينية بين الجانبين مستويات قياسية مدفوعة بروابط الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة والاتصال الوثيق بين شعبي البلدين. وارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين من 180 مليون دولار في 1970 إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً في 2018-2019.

وأشار إلى أن الإمارات تعد اليوم ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بعد الولايات المتحدة والصين، كما سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً 20% خلال العام 2018 وبداية 2019.

وعلى صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند، حيث تمثل الاستثمارات الإماراتية حوالي 85٪ من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، فيما تبلغ الاستثمارات التراكمية لدولة الإمارات في الهند حوالي 13 مليار دولار، من بينها 6.75 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر.