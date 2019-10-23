«عزيزي» ترسي عقداً بملايين الدراهم لـ «برستيج للإنشاءات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن إرساء عقد رئيسي بقيمة تصل إلى ملايين الدراهم لشركة «برستيج للإنشاءات»، يتضمن إنجاز 8 مبانٍ لتطوير مشروعها السكني «فكتوريا» في المنطقة السابعة من مدينة محمد بن راشد.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: «إن عقدنا مع «برستيج للإنشاءات» يؤكد حرصنا التام على العمل مع أفضل المقاولين، لضمان تطوير مشاريع تتصف بأعلى معايير الجودة.

وبما أن هذه الشركة تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في التنفيذ الناجح للمشاريع في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، فإنها تمتلك خبرات هائلة تساعدها على إنجاز هذا المشروع، لا سيما وأنها تعتمد على أحدث تقنيات البناء، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا القطاع، إلى جانب كوادرها من الخبراء الذين سيتمكنون من تطوير هذا المشروع الضخم، على نحو يضمن التوافق التام مع معايير جودة البناء، وبما يتجاوز تطلعات عملائنا».

ويعد مشروع «فكتوريا» في مدينة محمد بن راشد وجهة سكنية جديدة في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في المدينة، ويمتد المشروع على 29,73 مليون قدم مربعة.