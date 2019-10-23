«دراجون أويل» تتطلع إلى فرص استثمارية في أبوظبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» التابعة لمجموعة «إينوك» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن أن الشركة، العاملة في النفط والغاز، تتطلع إلى فرص استثمارية في إمارة أبوظبي ضمن الخطة الاستراتيجية المستقبلية.

وأضاف أمس في مؤتمر صحافي على هامش اليوم الثاني من معرض ومؤتمر تكنولوجيا النفط والغاز «جوتيك 2019» بدبي: إن خطة التوسع في أبوظبي لا تزال حالياً في مرحلة دراسة الجدوى، وفي حال توافر الفرصة والجدوى الاقتصادية يمكن التوسع بشكل منفرد أو عبر كونسورتيوم، لا سيما وأن الشركة تعمل على أساس تجاري، وتستهدف الربحية، لافتاً إلى أن شركة «أدنوك» طرحت في السابق عرض استكشاف، وكانت «دراجون أويل» من بين المدعوين لهذا العرض.

وقال إن الشركة تستهدف استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار (5.51 مليارات درهم) في العام المقبل، 70% منها لتمويل الأنشطة التشغيلية في تركمانستان ومصر والعراق والباقي لتمويل خطط التوسع الجديدة وزيادة الإنتاج.

وقال إن الشركة تخطط حالياً لإتمام عملية الاستبدال مع «بي بي» بعد شراء حقوق امتياز الشركة البريطانية في مناطق خليج السويس بمصر، حيث تقوم بترول خليج السويس «جابكو» بالعمليات نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول وهناك برنامج تم الاتفاق عليه لإتمام الإحلال التدريجي والذي بدأ في سبتمبر الماضي ويستمر 3 أشهر محققاً إنجاز 40%.

وأضاف أن قيمة الصفقة الجديدة البالغة 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم) تم سدادها بالكامل من موارد الشركة الذاتية وأنها ستضاعف الطاقة الإنتاجية لـ«دراجون أويل» إلى 150 ألف برميل يومياً بحلول أواخر 2020 ما يعادل 50% من إجمالي الإنتاج المستهدف البالغ 300 ألف برميل يومياً حتى 2026. وتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للشركة في العراق من 30 ألف برميل يومياً إلى 50 ألف نهاية العام المقبل مع استمرار برنامج التطوير بالتعاون مع نفط الكويت لحقل الفيحاء المملوك للشركة بحصة نسبتها 30%.

فرص التوسع

وأكد علي الجروان أن «دراجون أويل» منفتحة على الكثير من فرص التوسع الاستثمارية حول العالم، ويتم تقييمها وإعداد دراسات الجدوى والمخاطر لها في الوقت الراهن، موضحاً أنها تسعى للتركيز على السوق المصري، بالإضافة إلى السوق الجزائري، حيث تشهد هناك حالياً المرحلة الأخيرة من مرحلة الاستكشاف، كما تنظر باهتمام إلى السودان، إلى جانب أسواق جنوب شرقي آسيا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تجديد عقد «دراجون أويل» في تركمانستان الذي ينتهي عام 2025 لمدة 10 سنوات إضافية، لا سيما وأن إنتاج الشركة يستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإنتاج في الدولة بما يعادل 75 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن الشركة ستواصل تركيزها على قطاع النفط، فيما تستهدف التوسع في قطاع الغاز، فيما لا تفكر في الدخول في الطاقة النظيفة على الأقل خلال العشرين عاماً المقبلة.

وقالت بدرية خلفان، مديرة الموارد البشرية في «دراجون أويل»: إن الشركة سجلت جهوداً ملموسة في توطين الوظائف، حيث خصصت لجنة لتوظيف المواطنين بالشركة.

وأضافت أن نسبة التوطين سترتفع إلى 25% مع نهاية العام الحالي من 17% العام الماضي، وهناك طموح للوصول إلى 40% بحلول 2024 ضمن خطة استراتيجية لزيادة أعداد المواطنين والمواطنات، علماً بأن 80% من وظائف المواطنين هي إدارية، و20% فنية.