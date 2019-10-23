عبد الرحمن الزرعوني المسافر الأول على طيران الإمارات

يقول عبد الرحمن الزرعوني المسافر رقم واحد على طيران الإمارات، إنه منذ السفرة الأولى على طيران الإمارات في 25 أكتوبر 1985 إلى السفرة الأخيرة، والتي كانت خلال العام الماضي، نلاحظ حجم التطور الذي وصلت إليه الناقلة على كافة الصعد، والذي كان من الصعب أن يتخيله أي إنسان أن يحدث خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال الزرعوني في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: إن صوابية الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة كانت السبب الرئيسي في وصول الناقلة إلى ما وصلت إليه خلال الفترة الحالية، في الوقت التي بقيت العديد من شركات الطيران التي كانت عريقة في ذلك الوقت بقيت محلها دون أي تغيير حتى تجاوزها الزمن.

وعن سبب اختياره لطيران الإمارات دون غيرها من الشركات قال الزرعوني: إن الدافع الوطني ورغبتي في دعم الشركة الوطنية كان السبب الرئيسي على الرغم من تخوف البعض من السفر على أول رحلة، مشيراً إلى أنه بعد الإعلان عن الناقلة كان الأول أمام مكتب الحجوزات في «دناتا»، كما كان أول ركاب الطائرة وصولاً، وجاء إلى المطار قبل الإقلاع بأكثر من أربع ساعات.

وطالب الزرعوني المعنيين في طيران الإمارات بعمل متحف للناقلة يؤرخ لمسيرة النجاحات التي حققتها على مدى 34 عاماً.