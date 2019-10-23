311 ملياراً تجارة دبي المنقولة جواً في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

كشفت جمارك دبي أن حجم تجارة الإمارة المنقولة جواً بلغ 311 مليار درهم في النصف الأول من 2019.

وقال أحمد محبوب بن مصبح المدير العام لجمارك دبي، خلال تفقده مراكز الجمارك بقرية الشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي ومركز السلع والمعادن التابعين لإدارة المراكز الجمركية الجوية، إن تطوير العمل الجمركي في المراكز الجمركية الجوية يكتسب أهمية متصاعدة مع الزيادة المستمرة في قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً، والتي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2019 نحو 311 مليار درهم بنسبة نمو 3 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، ولذلك لحرص الدائرة على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزها الجمركية الجوية.

وشارك في الزيارة عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وسلطان الجوكر مستشار المدير العام، وحميد محمد رشيد مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية وعدد من مديري الإدارات الجمركية.

وارتفع عدد المعاملات المنجزة في المراكز الجمركية الجوية خلال العام الحالي (من يناير ولغاية أغسطس) بنسبة 55 % مقارنة بالعام الماضي وارتفع عدد الضبطيات بنسبة 208 % وعدد عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بنسبة 3.2 %.

كما تم عرض المبادرات والابتكارات والمشاريع التي نفذتها إدارة المراكز الجمركية الجوية لتطوير العمل في المراكز التابعة لها ومن أبرزها تحسين وتطوير منطقة التجارة الإلكترونية الخاصة بطيران الإمارات، حيث يصل إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية التي تتم عبر هذه المنطقة إلى 107.8 ملايين درهم، كما تم عرض مبادرات أتمتة تصاريح الخروج والاستهداف المبكر للشحنات الخطرة والمشبوهة ومبادرة صفر تخزين التي تهدف إلى تخفيض تخزين المحجوزات إلى الصفر، بالإضافة إلى مبادرة غرفة التفتيش المركزية.

وأضاف أحمد محبوب بن مصبح: «نحرص على المتابعة الميدانية المباشرة لتطور العمل في مراكزنا الجمركية استكمالاً لما تم إنجازه من تطوير متصاعد في خدماتنا الجمركية بمواكبة استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتتركز جهودنا في المرحلة الحالية على الارتقاء بمستوى قدرات مواردنا البشرية ونعمل على تحفيز قدراتهم في الإبداع والابتكار في إطلاق الأفكار الجديدة وتحويلها إلى ابتكارات فعلية تحسن كفاءة العمل الجمركي، كما نحسن باستمرار قدراتنا من خلال الارتقاء بمستوى التقنيات والأجهزة المستخدمة في مراكزنا الجمركية باستخدام احدث التقنيات الذكية لتقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي».