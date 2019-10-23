الإمارات تستثمر في الحواسيب الكمية

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت شركة الحوسبة الكمية الأمريكية الناشئة أيون. كيو أمس إنها جمعت 55 مليون دولار في جولة تمويل قادها صندوقان للاستثمار في رأس المال المغامر مدعومان من سامسونغ إلكترونيكس وحكومة الإمارات.

وبعد الاستثمارات من صندوق سامسونغ كاتاليست ومبادلة كابيتال، قالت أيون. كيو، ومقرها ماريلاند، إن إجمالي التمويلات التي جمعتها حتى الآن بلغ 77 مليون دولار.

ويعتقد باحثون أن الحواسيب الكمية قد تعمل بشكل أسرع بملايين المرات من الحواسيب الفائقة المتقدمة التي تعمل في الوقت الحالي، مما يجعل مهام محتملة تتعدد بين رسم تفاصيل هياكل جزيئية وتفاعلات كيميائية معقدة ودعم قوة الذكاء الاصطناعي ممكنة.

ولدى أيون. كيو بالفعل أربعة حواسيب كمية كل منها في حجم أربعة برادات (ثلاجات) عادية وتعمل في ماريلاند وتؤجر الوقت عليها لأكاديميين وشركات.