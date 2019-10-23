حسين سجواني لـ «البيان الاقتصادي»: انطلاقة جديدة لعقارات دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» إن السوق العقاري في دبي يشهد انطلاق مرحلة عقارية جديدة كلياً عنوانها التخطيط الأمثل والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية العالية لقطاع التطوير العقاري في الإمارة.

وأوضح أن بدء أعمال لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وعضوية كبار المطورين العقاريين سيضع حداً للمنافسة بين الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة والتي تتمتع بإمكانيات عالية، والشركات الاستثمارية الصغيرة، حيث سيتم تحديد المهام والأولويات لكلٍ منها.

ولفت سجواني إلى أن الدور الكبير يقع على عاتق شركات التطوير العقاري في دعم عمل اللجنة وتحقيق أهدافها عبر المزيد من المرونة والتأقلم مع متطلبات الحد من المعروض.

وتوقع قيام اللجنة بفرض مجموعة من الإجراءات التي تركز على تنويع المشاريع، والتركيز على احتياجات السوق عند التخطيط، بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتوجيه المطورين نحو مشاريع جديدة ومبتكرة تركز على النوع وتحقق عائداً إيجابياً للإمارة.

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