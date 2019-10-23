الإمارات الأولى عربياً و12 عالمياً في مؤشر رواد الأعمال الاجتماعيين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 12 عالمياً في مؤشر رواد الأعمال الاجتماعيين 2019 متقدمة 7 مراكز عن ترتيبها في 2016 (19) الصادر عن مؤسسة تومسون رويترز متقدمة على المملكة المتحدة والسويد وسويسرا وإيطاليا وهونغ كونغ.

وحازت المركز الأول عالمياً، حيث يمكن لرجال الأعمال الاجتماعيين الوصول بسهولة إلى الدعم غير المالي مثل الدعم القانوني والتقني. وحصلت على المركز 29 في دعم السياسات الحكومية لرواد الأعمال الاجتماعيين. والمركز 9 في جذب العمالة الماهرة متقدمة عن مركزها 16 في 2016.

والمركز 13 في إدراك الجمهور لدور رواد الأعمال الاجتماعيين. والمركز 15 في قدرة رواد الأعمال الاجتماعيين على جني المكاسب (الدخل). والمركز 9 في مؤشر الزخم من المركز 39 في 2016. والمركز 16 في الوصول إلى الاستثمار أي سهولة حصول الرواد على الاستثمار. والمركز 16 في حصول رواد الأعمال الاجتماعيين على التمويل.

وقال التقرير: في الوقت الحالي، هناك استثمار متزايد في ريادة الأعمال الاجتماعيين في الإمارات، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن في شكل دعم. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، إلا أن الاتجاه إيجابي. وهناك أيضاً المزيد والمزيد من المواطنين الذين يشاركون الآن في هذا القطاع.

وأوضح التقرير أن هناك رواد أعمال على مستوى العالم يعملون بشكل متزايد على التركيز على المشكلات الاجتماعية من خلال المشاريع التي يمكن أن تحقق نجاحاً تجارياً أثناء معالجة مشاكل مثل البطالة والتشرد والصحة العقلية والجريمة وحتى الشعور بالوحدة. وحلت كندا في المركز الأول تلتها أستراليا ثم فرنسا وبلجيكا وسنغافورة في المركز الخامس.