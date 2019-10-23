بحث آخر الاستعدادات لمعرض دبي للطيران 2019

المصدر: دبي- البيان

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 اجتماعها التنسيقي الأول، استعداداً للدورة الجديدة التي ستقام في نوفمبر بمطار «دبي ورلد سنترال» الدولي. ترأس الاجتماع نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، نائب رئيس اللجنة العليا للمعرض وذلك بحضور المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، نائب رئيس اللجنة العليا للمعرض بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والاستعدادات للحدث حيث قدم الأعضاء عروضاً تفصيلية لآخر التجهيزات للمعرض، كل في مجال اختصاصه. ويقدر عدد العارضين المشاركين في المعرض هذا العام بنحو 1300 مشارك بزيادة بلغت أكثر من 100 شركة محلية ودولية تشارك للمرة الأولى.

نجاحات

وأشاد محمد أهلي بالنجاحات المستمرة لمعرض دبي للطيران وما يمثله المعرض من أهمية في قطاع الطيران منذ انطلاقته إلى الآن وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتحت إشراف ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وتضافر جهود أعضاء اللجنة وتواصلهم المستمر ضمن الفريق الواحد.

وتقدم أهلي بالشكر للأعضاء على تعاونهم وجهودهم المثمرة حتى أصبح معرض دبي للطيران أحد المعارض العالمية، ووجه ببذل المزيد من الجهد والمثابرة في هذه الدورة ليصبح المعرض «المعرض العالمي للطيران».