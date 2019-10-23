«حديد الإمارات» تحصل على براءتي اختراع من أمريكا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «حديد الإمارات»، أكبر مصنع متكامل للحديد في الإمارات، والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، حصولها على براءتي اختراع من «مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية».

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: حصول الشركة على براءتي الاختراع الجديدتين من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية يعتبر دليلاً واضحاً على استثمارنا المستمر في إمكانات موظفينا ومنشآت التصنيع التابعة لنا، وستساعدنا الابتكارات المرتبطة ببراءتي الاختراع في تطوير صناعة الحديد وفق أحدث المعايير العالمية، ما يبرهن ريادتنا في قطاع الحديد على المستوى الإقليمي.