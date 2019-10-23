تيم كلارك: طيران الإمارات في «فسحة مالية» والنقد المتوفر أعلى 50 % من المتوقع

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الأعمال التجارية للناقلة تشهد تحسّناً مطرداً بفضل شبكتها المرنة واستراتيجيتها التي تركز بالأساس على تعزيز قدراتها.

ونشر موقع «فلايت جلوبال» الشبكي البريطاني، الذي يُعد بوابة عالمية لمعلومات قطاع الطيران، مقابلة مطولة أمس مع كلارك، وذلك بموازاة مرور 34 عاماً على تأسيس الناقلة، حيث أبدى كلارك تفاؤلاً متعقلاً بشأن مستقبل الناقلة.

وقال إن التحسن في طيران الإمارات لا يقتصر على أعمالها التجارية فحسب، وإنما يطال أيضاً وضعها المالي. وقال كلارك: «النقد المتوافر لدينا الآن أعلى بنسبة 50% مما كان متوقعاً في مرحلة كتلك».

وأكد كلارك أن الناقلة تتمتع الآن بما وصفه بــ «فسحة مالية». وقال كلارك: «تعاملنا بذكاء بشأن تحقيق التوازن بين طاقة أسطولنا والوضع الراهن. وأعني أننا لم نتسلم طلبيات بأعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

كما أجرينا تعديل في شبكة وجهاتنا على نحو يتسم بالحصافة. وأنفقنا الكثير من الوقت على نماذج أعمالنا التي تحقق إيرادات وفيرة، وذلك لضمان تعظيم الإيرادات المتولدة عن كل كيلومتر في سعتنا المقعدية».

ووصف كلارك المشهد التنافسي في قطاع الطيران بالمنطقة بأنه «شديد الشراسة في اللحظة الراهنة»، وقال: «يعني ذلك أننا بحاجة إلى التأكد أن خدماتنا تتميز بالجودة كما كانت دوماً، فضلاً عن البدء في عملية تحول رقمي تضمن لنا المزيد من المرونة في منظومة العمل الكلية وتُعظٍم الفائدة التي نجنيها من استخدام أسطولنا إلى أقصى درجة ممكنة».

وأضاف بقوله: «باتت المتغيرات التي تحكم منظومة عملنا الآن شاملة فعلياً. وصارت سرعة اتخاذنا للقرارات استناداً إلى المعلومات التي نحصل عليها أفضل كثيراً مما اعتدناه قبل ذلك».

وأفاد كلارك بأن طيران الإمارات تشغل حالياً عدداً من مسارات «رحلات الحرية الخامسة»، وذكر أنه من الممكن أن تشغل الناقلة المزيد من هذه الرحلات إذا كانت ستجلب لها فرصة تجارية، إلا أنه استطرد موضحاً أن هذه النوعية من الرحلات لا تعد جوهرية في استراتيجية توسيع الأعمال التجارية التي تتبعها الناقلة.

وتناول كلارك إعادة النظر في السياسة التشغيلية للناقلة، فيما يتعلق باختياراتها من الطائرات الجديدة، وأفاد كلارك بأن الانتهاء الوشيك لتعاقدات طيران الإمارات الضخمة بشأن طلبيات إضافية من الطائرات «إيرباص إيه 380»، دفع الناقلة إلى التخلي عن خططها بشأن إنشاء أجنحة جديدة للدرجة الأولى على الطائرات من هذا الطراز.

وقال: «على الرغم من ذلك، سنستخدم إيرباص إيه 380» في إطلاق مقصورات للدرجة السياحية المُمَيّزة، وذلك اعتباراً من نوفمبر في العام المقبل. ويرجع ذلك إلى أننا سنبدأ التعامل مع الطائرات من طراز «بوينغ 777-9» اعتباراً من منتصف 2020، أي قبل تأجيل تسليمها».