«رأس الخيمة الوطني» عضو تداول في «دبي للذهب والسلع»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس إدراج بنك رأس الخيمة الوطني كعضو تداول جديد في البورصة. وترتقي هذه الخطوة بمجتمع الأعضاء سريع النمو في بورصة دبي للذهب والسلع، وتؤكد الاهتمام المتزايد الذي تبديه المؤسسات المالية الضخمة في المنطقة للاستفادة من فرص التحوط والاستثمار التي توفرها البورصة.

وقام البنك بإبرام أول صفقة تداول له في البورصة في 10 أكتوبر، وذلك في العقود الآجلة للروبية الهندية/‏‏الدولار الأمريكي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: نرحّب بانضمام بنك رأس الخيمة الوطني إلى بورصة دبي للذهب والسلع كأحد أعضاء التداول المتميزين في مجتمعنا المتنامي. ويسعدنا أن نعزز علاقتنا التي بدأت مع البنك في عام 2017، ونتطلع إلى مشاركته الفاعلة بينما نعمل على تعزيز السيولة في سوق المشتقات لدينا. ومع اقترابنا من نهاية العام، سنحرص على ترسيخ علاقات التعاون مع المستثمرين المحليين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بقدراتهم على حماية محافظهم الاستثمارية وتنميتها.

وفي أبريل، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن خططها لإطلاق عقد ذهب مصغّر آجل بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني، بغية أن تقدم للمستثمرين فرصة تداول الذهب في فئات أصغر حجماً. وسيتم تحديد قيمة العقد بما يعادل وحدات مؤلفة من 10 غرامات من الذهب.

وقال فيكاس سوري، مدير عام الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني: واثقون بأن عضويتنا في بورصة دبي للذهب والسلع ستضيف قيمة كبيرة لأعمالنا وستعزز محفظة السبائك لدينا.