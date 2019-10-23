أبوظبي الرقمية تطلق خدمة «تم تهتم لكبار المستثمرين»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية، أمس خدمة «تم تهتم لكبار المستثمرين»، ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، والوصول إليهم في أماكن تواجدهم في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية من خلال تقديم خدمات حكومية استباقية وسهلة تلبي تطلعات المتعاملين.

وفي إطار هذه الخدمة الجديدة، يقوم فريق «تم» بتقديم الاستشارات والدعم والمعلومات والتقديم على الخدمات الملائمة والداعمة لقرارات الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

وقال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: نفخر بتوفير خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى كافة المتعاملين من كافة أطياف المجتمع، وخاصة كبار المستثمرين، في أماكن عملهم، وتقديم خدمات حكومية متكاملة استناداً إلى أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، بما يضمن تجربة سلسة واستثنائية.

وهذه الخدمة الجديدة تأتي مكملة للخدمات الأخرى التي تخدم مختلف شرائح وأطياف المجتمع، بما في ذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

قال سيف المزروعي، مدير مراكز «تم» في أبوظبي ومنطقة الظفرة التابعة لهيئة أبوظبي الرقمية: إطلاق هذه الخدمة الجديدة يندرج ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتكاملة وآمنة.