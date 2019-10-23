127 شركة و500 علامة في معرض الفرانشايز بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتح سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة السابعة لمعرض الفرانشايز العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمجلس العالمي للفرانشايز على مدار يومين بمشاركة 127 شركة و500 علامة تجارية إقليمية وعالمية من 42 دولة.

وأكد محمد المهيري المدير العام للغرفة في تصريحات للصحفيين، أمس أن الدورة الحالية تتميز بمشاركة غير مسبوقة من الشركات العالمية والخليجية والمحلية، مشيراً إلى مشاركة 6 دول بأجنحة لأول مرة، أبرزها السعودية والبرتغال وكوريا والفلبين.

ولفت إلى مشاركة 60 شركة إماراتية للمرة الأولى، موضحاً أن هذه الشركات تبحث عن فرص استثمارية خارج وداخل الدولة، ونوّه بأن وجود أجنحة دولية في المعرض يسهّل للشركات الوطنية الحصول على فرص استثمارية في هذه الدول.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورابطة الإمارات للفرانشايز ستستضيف الاجتماع الواحد والخمسين للمجلس العالمي للفرانشايز بمشاركة أعضاء من 42 دولة، وذلك على هامش المعرض . وأوضح أن أهم التحديات التي يواجهها قطاع الفرانشايز في الإمارات هو التمويل، مشيراً إلى وجود جهود قوية لتجاوز هذا التحدي. وشدد على ضرورة انتشار مشاريع الفرانشايز في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تقلل مخاطر تأسيس المشاريع الصغيرة بنسبة لا تقل عن 80%.

وكشف عن أن الغرفة والرابطة تقومان حالياً بإعداد دراسة سيتم الإعلان عن نتائجها خلال 3 أشهر تتناول العدد الدقيق لمشاريع الفرانشايز في الإمارات وخارجها وحجم رؤوس الأموال.

شركات سعودية

وامتازت الدورة الجديدة بمشاركة قوية من شركات سعودية، غلب عليها شركات المطاعم، حيث شاركت بهدف الترويج لمطاعمها والبحث عن فرص فرانشايز في أبوظبي.

وتميزت في المعرض شركة زيرو فات الإماراتية، حيث أكد أحمد جابر مسؤول اللوجستيات بالشركة أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية لها خارج الإمارات، مشيراً إلى أنها تعمل في قطاع الأطعمة الصحية الخالية من الدهون منذ 3 أعوام، وحققت انتشاراً كبيراً في أبوظبي والعين ودبي، وذلك بسبب الإقبال على الأطعمة الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية. ونوّه بأن شركته تسعى للتوسع بأسواق الخليج ثم مصر ولبنان وأوروبا.

كما شاركت في المعرض غرفة تجارة وصناعة عجمان، حيث احتوى جناحها على عدة مشاريع لمواطنين. وأكدت آمنة أحمد الشامسي مسؤولة مقهى «كافيه قطرات الثلج» وهو أول مقهى نسائي، أنها بدأت العمل منذ 3 أشهر ولاقت إقبالاً كبيراً، مما دفعها للمشاركة في معرض أبوظبي للبحث عن فرص استثمارية خاصة أنها تتوجّه للنساء فقط.

وأوضح عبد الله المزروقي مسؤول شركة الجذور للقهوة أنه أسس علامة تجارية جديدة للقهوة منذ أكثر من 6 أشهر ولاقت إقبالاً كبيراً في عجمان، وشارك في معرض أبوظبي للبحث عن فرص استثمارية له في أبوظبي ودول الخليج.