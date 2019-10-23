«موديز»: «إعمار» شيدت أساساً تجارياً صلباً وتتمتع بسيولة صحية

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة «موديز لخدمات المستثمرين» أن «إعمار العقارية» استطاعت تشييد أساس تجاري صلب والاحتفاظ بملف مالي متوازن.

وأصدرت المؤسسة أمس تقريراً يتضمن مراجعة دورية لآخر تصنيفاتها لـــ «إعمار»، إلا أنها أكدت أن التقرير لا يعد تصنيفاً جديداً في حد ذاته.

وأوضح التقرير أن أحدث تصنيف ائتماني كانت «موديز» قد منحته لـــ «إعمار»، وهو «baa»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزَى إلى عدة أسباب تتضمن امتلاك الشركة لمحفظة أصول ناضجة تدر أرباحاً متكررة تساهم في نحو نصف هامش الأرباح التي تحققها الشركة قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الاستهلاك وإهلاك الدين؛ سجل مبيعات عقارية ذا حجم هائل؛ سهولة وصول الشركة إلى قطاع هائل من المشروعات العقارية في دبي، خاصة من خلال المشروعات المشتركة.