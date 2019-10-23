إصدار 3 تراخيص لأنشطة التجارة العامة والمقاولات في الإمارات يومياً

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد الإمارات إصدار 3 رخص جديدة يومياً لممارسة نشاط التجارة العامة ونفس العدد من الرخص لنشاط مقاولات المشاريع والمباني بأنواعها المختلفة في حين يتم إصدار ترخيصين اثنين لافتتاح مطاعم جديدة في مختلف إمارات الدولة.

وفي ظل تواصل النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارات جاء قطاع التجارة العامة في صدارة أكثر الأنشطة ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 حيث تم إصدار نحو 767 ترخيصاً لممارسة هذا النشاط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بحسب ما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويرتبط مباشرة بجميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

وعلى مستوى ممارسة نشاط مقاولات المشاريع فقد بلغ عدد الرخص الجديدة التي صدرت بين يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 740 رخصة في حين وصل عدد رخص تقديم خدمة المشروبات الباردة والساخنة 615 رخصة في فترة الرصد ذاتها.

وشهدت إمارات الدولة إصدار 554 ترخيصاً لممارسة نشاط المطاعم فيما وصل عدد التراخيص لأنشطة تحضير الحلوى والحلويات الشعبية 490 ترخيصاً و398 ترخيصاً لنشاط نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفةو374 ترخيصاً لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة.

كما شملت قائمة الأنشطة العشرة الأكثر ترخيصاً أيضاً نشاط بيع العطور- بالتجزئة بواقع 321 ترخيصاً وبيع الملابس النسائية الجاهزة -بالتجزئة 318 ترخيصاً وخدمات التنظيف الداخلية للمباني 308 تراخيص.