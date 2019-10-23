مؤتمر قمة البناء السنوية الخامسة ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر قمة البناء السنوية الخامسة في «منتجع ومارينا ويستن دبي مينا السياحي» بدبي، ومن المقرر أن تشهد القمة التي تنظمها «تريمبل سوليوشنز الشرق الأوسط»، كلمة رئيسية يلقيها حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وسيتولى بول واليت، المدير الإقليمي لشركة تريمبل سوليوشنز الشرق الأوسط والهند، استقبال ضيوف القمة، والذين سيناقشون المراحل الثلاث لعملية البناء.

وتقام القمة في نسختها لهذا العام تحت عنوان «إمكانية التنفيذ الإنشائي - ما بعد نمذجة معلومات المباني»، حيث سيشارك الخبراء من مختلف مجالات قطاع الإنشاءات والتكنولوجيا في نقاشات تتمحور حول العمليات والتقنيات التي تتجاوز مفهوم نمذجة معلومات المباني.

كما يناقش المشاركون آخر تطورات القطاع في المنطقة، والرؤى المتعلقة بالسوق بعد الإعلان عن إطلاق عدد من المشاريع الضخمة مثل «إكسبو 2020 دبي» و«رؤية السعودية 2030» وغيرهما.