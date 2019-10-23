«بلووم» تستكمل وتسلم مشروعي هايتس وتاورز نهاية العام المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلووم العقارية، أمس عن آخر مستجدات مشاريعها في جزيرة السعديات في أبوظبي وقرية جميرا الدائرية في دبي.

وبدأت الشركة بتسليم الوحدات السكنية في مشروعي بارك فيو وسوهو سكوير في جزيرة السعديات، وتحرز الأعمال الإنشائية في بلووم تاورز وبلووم هايتس تقدماً ملحوظاً حسب الجدول الزمني المحدد حيث إنه من المتوقع أن يتم التسليم بحلول نهاية 2020.

وقال جيريمي ليستر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بلووم القابضة: «شهدت أعمال البناء تقدماً كبيراً في مختلف مشاريعنا خلال الأشهر الماضية، في إطار جهودنا المتواصلة لإرضاء توقعات العملاء وتلبية رغباتهم. حيث تضم هذه المشاريع وحدات سكنية في مواقع مميزة وبجودة عالية وأسعار مناسبة. كما توفر هذه المشاريع فرصة للملاك والمستثمرين للاستفادة من الاستثمارات طويلة الأمد ذات العوائد المجدية في ظل التقدم الملحوظ في أعمال البناء وسنعمل مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد».

واكتملت الأعمال الإنشائية في بلووم تاورز بنسبة 41% ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الموعد المقرر في نهاية 2020.